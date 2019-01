“Adele zal nooit meer op tournee gaan”

Extreem slecht nieuws voor alle Adele-fans, want ze zal wellicht nooit meer op tournee gaan. Het bedrijf waarmee de Britse zangeres haar optredens regelde, werd door haarzelf opgedoekt.

De 30-jarige Adele heeft Remedy Touring LLP vrijwillig opgedoekt. Het bedrijf verwerkte de opbrengsten van haar optredens. Eerder gaf de zangers al aan dat ze niet van live-concerten houdt. “Touren is niet iets waar ik goed in ben”, vertelde ze aan The Sun. “Applaus maakt me kwetsbaar.”

Angelo







In 2016 waren er al geruchten dat Adele zou stoppen met touren, om fulltime moeder voor haar zoontje Angelo te kunnen zijn. “Hij is de nummer één prioriteit van Adele. Hij is het belangrijkste in haar leven”, vertelt een bron aan de Engelse krant. “Ze neemt hem altijd mee als ze tourt, maar hij gaat binnenkort naar school en dan gaat dat niet meer.”

Volgens de bron wil Adele geen moment uit het leven van Angelo missen. Het zou dan ook een makkelijke beslissing geweest zijn om het touren op te geven. Adele heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws.