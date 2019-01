Weerbericht – Grijs Driekoningenweekend

Het wordt een grijs en wat miezerig Driekoningenweekend. Vanaf dinsdag wordt het frisser. Dat meldt het KMI. Voor vandaag/zaterdag verwacht het KMI vooral grijs weer met lichte neerslag. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoog- België

en 7 graden in het noorden.

Morgen/zondag blijft het zwaarbewolkt met kans op wat lichte neerslag, vooral op het Ardense reliëf. Maar wie van plan is Driekoningen te gaan zingen, zal ook kunnen rekenen op enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 1 graad in de Hoge Venen en 8 graden aan zee.

Maandagochtend kan er vooral in het oosten nog wat lichte regen of motregen vallen. Vervolgens wordt het overwegend droog met kans op wat opklaringen in de loop van de dag. ’s Nachts trekt een zwakke regenzone over het land.

Dinsdag stroomt meer onstabiele maritieme lucht uit het noordwesten naar ons land. Het wordt dan wisselend bewolkt met buien en een stevige wind. In de Hoge Ardennen is sneeuwval mogelijk. De maxima liggen tussen 2 graden op de Ardense hoogten en 8 graden aan zee.

Van woensdag tot vrijdag wordt ons weer bepaald door polaire maritieme lucht. In de Ardennen kunnen er sneeuwbuien vallen, maar ook in Laag-België stijgt de kans op winterse neerslag. Het wordt dus ook kouder met nog maxima rond of onder het vriespunt in Hoog-België, tussen 4 en 6 graden in het centrum en rond 6 of 7 graden aan zee.

bron: Belga