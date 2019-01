Sociale onrust Frankrijk – Achtste actiedag brengt 50.000 “gilets jaunes” op de been

“Acte VIII” van de “gele hesjes” heeft zaterdag in Frankrijk zowat 50.000 mensen op de been gebracht, zo heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, op de nieuwszender LCI gezegd. Dat is veel meer dan de 32.000 gele hesjes van vorige zaterdag. Toch relativeerde de minister het cijfer. “Vijftigduizend, dat is iets meer dan één persoon per gemeente in Frankrijk. Dat is de realiteit van de beweging van de gele hesjes vandaag. Deze beweging is duidelijk niet representatief voor Frankrijk”, aldus Castaner, die het geweld in de rand van de betogingen veroordeelde.

De betogingen waren “veel meer stedelijk”, zei de minister, en “ook al verliep het merendeel ervan rustig, toch waren er op het einde van de manifestaties talrijke provocaties, veel agressies. Er werden stadhuizen aangevallen, die van Rennes, van Rouen, instellingen als de arrondissementsrechtbank van Perpignan, gendarmerieposten zijn ook aangevallen, journalisten en kranten werden afgetuigd.” Castaner voegde eraan toe dat 56.500 manschappen van de ordediensten waren ingezet in het land.

“Aan diegenen die aanvallen, brandstichten, het op onze instellingen gemunt hebben”, wil de minister van Binnenlandse Zaken “klaar en duidelijke zeggen dat onze instellingen stevig zijn en onze vastberadenheid totaal”.

Bron: Belga