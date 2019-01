Onderzoek naar oorzaak dodelijke brand in escape room in Polen

Na de dood van vijf tieners bij een brand in een “escape room” in Polen, spitst het onderzoek zich nu vooral toe op hoe dit drama kon gebeuren. Het vuur zou zijn ontstaan in een naastgelegen ruimte, mogelijk door een ontplofte gasfles. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het vuur al uitgebreid naar alle kamers, getuigde een brandweerman aan de ‘Gazeta Wyborcza’. Door de brand was ook de vluchtweg ontoegankelijk. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Brudzinski, kondigde aan dat vanaf zaterdag alle escape rooms in het land aan een controle rond brandveiligheid zullen onderworpen worden. Escape rooms zijn een spelactiviteit waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte en waar ze aan de hand van puzzels en raadsels onder tijdsdruk een uitweg moeten vinden. Dergelijke activiteiten winnen in veel landen aan populariteit. De uitbaters van escape rooms in Polen zouden tot nu toe geen bijzondere veiligheidsmaatregelen hebben opgelegd gekregen.

De brand brak vrijdagnamiddag uit in een escape room in Koszalin, in het noorden van Polen. Vijf meisjes van vijftien jaar, die een verjaardag aan het vieren waren, kwamen bij de brand om het leven. Een 26-jarige man raakte zwaar verbrand.

De Poolse president Andrzej Duda drukte op Twitter zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers. “Het is een tragedie in Koszalin. Vijf vrolijke meisjes worden uit het leven gerukt”. De burgemeester van de stad Pjotr Jedlinski riep zondag uit tot een dag van rouw.

