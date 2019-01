Dode en zwaargewonde bij verkeersongeval nabij Sportpaleis

In de buurt van het Antwerpse Sportpaleis is in de nacht van vrijdag op zaterdag een wagen op een paal op de tramsporen gebotst. De twee inzittenden kwamen raakten daarbij gekneld en moesten bevrijd worden door de brandweer. De passagier, een 32-jarige man uit Merksem, overleed in het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde zaterdag rond 1 uur ’s morgens. Volgens de politie zou het voertuig eerst de trambedding hebben geraakt, waarna de bestuurder de controle verloor en op een paal botste. De twee mannen in de wagen raakten gekneld en werden uit het wrak gehaald door de brandweer.

De 32-jarige passagier werd ter plaatse gereanimeerd en afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij later overleed. Ook de bestuurder, een 20-jarige man uit Hoboken, werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Als gevolg van het ongeval was het tramverkeer in beide richtingen enkele uren versperd.

bron: Belga