IN BEELD. Vrouw transformeert schattige huisdieren in lelijke monstertjes

Een Amerikaanse vrouw besteed haar vrije tijd aan een wel heel bijzondere bezigheid. Ida verandert de huisdieren van haar volgers op sociale media in bizarre schepsels die je gegarandeerd nachtmerries zullen bezorgen.

Maar het lijkt erop dat heel wat mensen fan zijn van Idas creaties. Haar zogenaamde “madness” is erg populair en de vrouw heeft ondertussen bijna 15.000 Instagramvolgers. Via haar Facebookpagina lopen er honderden aanvragen binnen per dag. “Bedankt allemaal om mij zo te steunen”, schrijft Ida op haar Facebookpagina ‘Creatures by Ida’. “Mijn hart warmt er helemaal van op. Keep spreading the insanity.”

