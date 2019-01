Windmolens op zee leveren dit jaar stroom aan 1,3 miljoen huishoudens

In 2019 zullen de zes windmolenparken op de Belgische Noordzee genoeg elektriciteit leveren om het jaarverbruik van zowat 1,3 miljoen huishoudens te dekken. Dat is vergelijkbaar met de elektriciteit die wordt opgewekt door een grote en kleine kerncentrale samen. Het voorbije jaar werd een belangrijke kaap gehaald: de 274 windturbines in de vijf bestaande windparken op de Belgische Noordzee – samen goed voor 1.186 MW aan capaciteit – produceerden 3.408 gigawattuur aan elektriciteit. Of het jaarvebruik van een miljoen gezinnen.

In de tweede helft van dit jaar zal het zesde windmolenpark (Norther) – momenteel in opbouw – ook stroom leveren. Dat brengt de teller op 1.556 MW capaciteit: evenveel capaciteit als kernreactoren Doel 1 en Tihange 1 samen. Die zes parken zullen daarmee voldoende elektriciteit produceren om het verbruik van zowat 1,3 miljoen gezinnen te dekken.







Tegen 2020 komen er nog eens twee parken bij, wat de capaciteit op 2.262 MW capaciteit zal brengen: goed voor de helft van het stroomvebruik van de gezinnen en 10 procent van het totale Belgische stroomverbruik.

Bron: Belga