Trump overweegt nationale noodtoestand uit te roepen om muur te bouwen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag, nadat een nieuwe vergadering over een compromis voor de begroting niets opleverde, bevestigd dat hij de noodtoestand zou kunnen uitroepen om zo de muur aan de grens met Mexico te bouwen zonder akkoord van het Amerikaanse Congres. “Maar als we het kunnen door een onderhandelingsproces, geven we dat een kans”, klonk het. Tegenover de Democraten liet Trump verstaan dat hij de shutdown desnoods maanden of zelfs een jaar of langer kan laten duren. “We kunnen de nationale noodtoestand uitroepen wegens de veiligheid… Ik heb het nog niet gedaan, maar zou het kunnen doen”, zei hij op een persconferentie in de rozentuin van het Witte Huis. Het is volgens CNN niet de eerste keer dat de president dat dreigement uit. Maar hij voerde het nog niet uit en verkoos om de begroting te laten blokkeren over de kwestie, waardoor een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten sinds 22 december gesloten is.

Door de nationale noodtoestand uit te roepen, kan de muur volgens Trump “snel” gebouwd worden met militaire fondsen. “Het is een andere manier om het te realiseren”, aldus de president. Volgens meerdere bronnen aan CNN hebben een aantal specialisten van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid de voorbije maand gepraat met de president over deze mogelijkheid. Er is sprake van 1 à 2 miljard dollar, dat van Defensie zou komen om een muur te bouwen.

De president dreigde er vrijdag ook mee om de shutdown maanden of zelfs een jaar of langer te laten duren, als hij zijn zin niet krijgt. “Maar ik hoop dat het niet lang meer duurt”, bevestigde Trump op de persconferentie.

bron: Belga