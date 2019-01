Stevige winterprik in Oostenrijk: steeds meer plaatsen afgesneden van buitenwereld

Steeds meer plaatsen in Oostenrijk zijn afgesneden van de buitenwereld door de grote hoeveelheid sneeuw die er is gevallen. Bovendien is sprake van harde wind, waardoor op sommige plaatsen sneeuwduinen ontstaan. Inmiddels is het leger ingezet in het gebied Boven-Stiermarken, in het oosten van het land. Het komende weekend wordt er nog meer sneeuw verwacht, in Salzburg en Tirol mogelijk zelfs tot meer dan 1 meter, meldt de krant Kurier. Een vallei waarin zich 580 mensen bevinden is geïsoleerd, aldus de zender ÖRF. Ook hulpdiensten kunnen het gebied niet bereiken. In andere gebieden worden de toegangswegen vanavond afgesloten, om dicht te blijven tot maandag. Bewoners hebben tot zes uur de tijd gekregen om voedsel en eventuele medicijnen in te slaan.

Het leger wordt onder meer ingezet om verkenningsvluchten boven het getroffen gebied uit te voeren. In de buurt van het skigebied Donnersbachtal wordt vanuit een helikopter gecontroleerd een lawine tot ontploffing gebracht, als het weer vliegen toestaat. Het lawinegevaar is al groot, maar wordt dit weekend nog een stuk ernstiger. In sommige gebieden geldt het op één na hoogste lawine-alarm. Op de spekgladde wegen zijn al verschillende ongevallen gebeurd, voorlopig gelukkig zonder dodelijke slachtoffers.







Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB raden wintersporters die dit weekend hun vakantie zouden beëindigen, aan vrijdag nog te vertrekken om vertragingen door de sneeuwval te voorkomen. VAB raadt aan om vanavond nog te rijden en onderweg te overnachten. Andere mogelijkheid is morgen zo vroeg mogelijk te vertrekken, of het vertrek uit te stellen tot zondag, aldus woordvoerster Joni Junes op Twitter.

Bron: Belga