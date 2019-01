Schauvliege investeert in project tegen lintbebouwing

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) investeert 1,8 miljoen euro in zes projecten die de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen moeten bevorderen. Eén daarvan wil de lintbebouwing tussen Lier en Aarschot tegengaan. Een commissie van deskundigen selecteerde zes projecten, die elk 300.000 euro ontvangen om een projectcoördinatie op te zetten. Een van de laureaten is de provincie Antwerpen voor een project op de steenweg N10 tussen Lier en Aarschot. De provincie wil de detailhandel op die weg herstructureren op basis van een recente intergemeentelijke visie. Die geeft aan op welke locatie welke vorm van detailhandel gewenst is en waar niet.

De bedoeling van de provincie Antwerpen is de lintbebouwing op de steenweg tegen te gaan, zodat de handelaars betere locaties krijgen. Neveneffecten zijn een efficiënter ruimtegebruik en een kleinere impact op de mobiliteit.







bron: Belga