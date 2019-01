Morgen opnieuw protestacties bij AB InBev in Leuven

Een groep gele hesjes kondigt aan de protestacties bij AB InBev in Leuven morgenavond te hervatten. Ook midden december voerden telkens tien à twintig actievoerders gekleed in een geel hesje gedurende enkele avonden een protestactie aan de ingang van de brouwerij in Leuven. In tegenstelling tot acties aan de vestiging van AB InBev in Jupille kwam het in die periode in Leuven niet tot een blokkade van in- en uitrijdende vrachtwagens. De Leuvense actievoerders roepen in een bericht op Facebook de regering op “het geld te halen waar het zit”. “We zijn het beu dat er op ons bespaard wordt, met indexsprongen, het verhogen van de pensioenleeftijd… terwijl gigantische multinationals het ene cadeau na het andere krijgen. We zijn het beu dat onze koopkracht lijdt onder de prijzen die de pan uitswingen, zoals voor diesel, elektriciteit… Er is genoeg rijkdom om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, maar onze regering gaat de rijkdom niet halen waar die zit”, aldus de Gele Hesjes Leuven.

bron: Belga