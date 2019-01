James Harden leidt Houston naar nipte zege bij kampioen Golden State

De Houston Rockets hebben gisteravond in de NBA de topper op het veld van titelhouder Golden State gewonnen. In een thriller die werd beslist na een verlenging trokken de Texanen met 134-135 aan het langste eind. James Harden was zoals zo vaak dé man bij de Rockets. “The Beard” verkeert al een tijdje in topvorm en trok die lijn donderdagavond door in Oakland. De beste speler (MVP) van 2018 maakte 44 punten, waaronder de beslissende driepunter kort voor het einde van de extra tijd, en ging zo voor de vijfde wedstrijd op rij door de grens van 40 punten. Harden deelde ook 15 assists uit en pakte 10 rebounds, waarmee hij een tweede triple double deze week lukte.

Bij de thuisploeg liet Stephen Curry 35 punten optekenen maar ook hij kon de veertiende nederlaag van het seizoen niet vermijden. Houston begon bleek aan de competitie maar is al weken bijna niet te stoppen. De Rockets wonnen elf van hun laatste twaalf matchen en zijn in de Western Conference opgeklommen naar de vierde plaats (22w-15v), net achter Golden State (25w-14v).







Denver leidt in het westen en verstevigde zijn eerste plaats door met 113-117 te winnen in Sacramento. Jamal Murray was bij de Nuggets goed voor 36 punten. Ook Nikola Jukic (26 ptn, 13 rbs) had een ruim aandeel in de zege.

In de derde partij van de avond versloeg San Antonio voor eigen publiek Toronto, de nummer twee in het oosten, met 125-107. Thuisspeler LaMarcus Aldridge kroonde zich met 23 punten tot topschutter.

