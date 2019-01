Cijfers per jaar tonen dat jongeren regelmatig naar tandarts gaan

De cijfers op jaarbasis tonen aan dat veel kinderen en jongeren de gewoonte hebben om regelmatig naar de tandarts te gaan. Zo reageert het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op het nieuws dat slechts een minderheid van de jongeren jaarlijks op controle gaat. Vanochtend meldde N-VA-Kamerlid Yoleen Van Camp dat slechts een kleine minderheid van de jongeren in ons land jaarlijks op controle gaat bij de tandarts. In Vlaanderen doet een kwart van de jongeren dat, in Wallonië en Brussel laat respectievelijk 16 en 11 procent van de jongeren elk jaar zijn gebit nakijken.

Op het kabinet van De Block wijst men erop dat de cijfers van Van Camp slaan op jongeren die vijf jaar aan een stuk elk jaar naar de tandarts zijn geweest. Van zodra hij of zij een jaartje mist, worden ze niet meer meegerekend in die statistieken. De cijfers per jaar geven volgens het kabinet een ander beeld. In 2016 bijvoorbeeld ging 70,5 procent van de Vlaamse 5- tot 14-jarigen naar de tandarts, en 77,6 procent van de 15- tot -17-jarigen. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië zijn de cijfers al sinds 2012 in stijgende lijn.







De Block wijst erop dat het jaarlijkse bezoek aan de tandarts voor kinderen volledig wordt terugbetaald. “Vandaag maken zeer veel kinderen daar al gebruik van, en dat aantal neemt jaar na jaar toe. Dat is positief, maar we willen dat nog verbeteren”, aldus de minister. Ze lanceerde vorig jaar het beroep van mondhygiënist. In juni studeert de eerste lichting af en tegen dan moet er ook een vergoedingsmodel zijn. De Block meent dat de deelstaten vanuit hun bevoegdheid voor preventie dit mee moeten financieren.

bron: Belga