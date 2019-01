nog tem 6/1

Hou je vast aan de takken van de bomen, er is een nieuw familiefestival in town! PodVis sluit de kerstvakantie in schoonheid af met een zorgvuldige selectie van de beste voorstellingen op verschillende podia in Mechelen. Naast betoverende podiumkunsten voor kinderen van alle leeftijden loop je er ook een wandelende walvis tegen het lijf, mag je van een bewegingsloze reus een lustige danser maken en in een donker tentenbos kruipen met een goed boek. En dan zwijgen we nog over de warme plekken vol doe-spelletjes die overal verstopt zijn…

podvis.be