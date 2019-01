Vegetariër? Zo voorkom je een ijzertekort

IJzer is een belangrijke voedingsstof en als vegetariër is een ijzertekort niet ondenkbaar. Vleeseters halen hun dagelijkse dosis immers hoofdzakelijk uit rood vlees. Heb je een tekort, dan kan je je futloos voelen en in het ergste geval krijg je zelfs bloedarmoede. Deze vijf producten houden je ijzergehalte in stand.

Linzen

Linzen zijn een belangrijk onderdeel van een vegetarisch of veganistisch menu. Ze verlagen het cholesterolgehalte, je voelt je langer verzadigd en de voedingsvezels zorgen voor een goede spijsvertering. Bovendien bevatten linzen heel wat ijzer. Twaalf theelepels en je hebt als vrouw je dagelijkse voorgeschreven hoeveelheid ijzer binnen. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus wees creatief!

Vijgen







En dan bij voorkeur verse vijgen.Natuurlijk kan je ook vijgenjam of gedroogde vijgen eten, maar kies waar mogelijk voor de verse variant. Ze bevatten dan heel weinig calorieën en bevatten onder andere vitamine A en B. Merk je dat je niet aan je dagelijkse hoeveelheid ijzer komt? Neem dan enkele vijgen als tussendoortje, het is nog lekker ook.

Sesamzaad

Natuurlijk kan je niet je hele dieet baseren op deze minuscule zaadjes. Maar ze zijn een lekkere toevoeging aan bijvoorbeeld Oosterse gerechten – combineer ze gerust met de eerder genoemde vijgen. Wokschotels, salades, desserten… Experimenteer, leer wat je lekker vindt en krijg er gratis ijzer bij.

Pistachenoten

Vervang je standaard bakje chips tijdens je favoriete serie eens door een bakje pistachenoten. Je speelt zo honderd gram naar binnen en ze zijn nog helemaal verantwoord ook. Niet alleen vullen ze je ijzergehalte aan, ze verlagen ook je cholesterol en zouden zelfs lustopwekkende eigenschappen hebben voor mannen…

Boerenkool

Enkele jaren geleden droeg Beyoncé een sweatshirt waarop in vette letters ‘KALE’ of boerenkool geschreven stond. Sindsdien is de groente weer helemaal hip en dat is een goede zaak. De kool zit boordevol antioxidanten, vitamines, ijzer… De winter is bovendien het seizoen bij uitstek om helemaal los te gaan met boerenkool. Quiches, pasta of stamppot: zolang er maar genoeg boerenkool in zit.