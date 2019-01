Sandra Bullock verklapt hoe het monster uit ‘Bird Box’ eruitziet

Dé horrorsensatie van het moment is ongetwijfeld de film ‘Bird Box’. Iets over een monster niet in de ogen mogen kijken. Maar hoe dat mysterieuze beest eruitziet, weet niemand. Tot nu.

Maar liefst 45 miljoen Netflix-accounts hebben ‘Bird Box’ bekeken in de eerste week na de release. Dat is waanzinnig veel, en tevens een record. Er is dan ook heel wat te doen rond de spannende thriller met hoofdrolspeelster Sandra Bullock.

Geblinddoekt







De film speelt zich af in een postapocalyptische wereld waarin de mens bedreigd wordt door een mysterieus monster. Wie het ding in de ogen kijkt, gaat eraan. Dus is er maar één oplossing: geblinddoekt door het leven gaan.

Een leuk scenario, dat – hoe kon het ook anders – al meteen een nieuwe hype creëerde: de Bird Box Challenge. Geblinddoekt rondlopen, dus. Don’t try this at home, mensen.

Gruwelijk lachwekkend

Hoewel het monster een hoofdrol opeist in de film, zie je het beest nooit. En toch is het ooit de bedoeling geweest om het beest wél zichtbaar te maken. Hoofdrolspeelster Sandra Bullock verklapte aan Bloody Disgusting hoe het ding eruitzag. “Het was een groene man met een angstaanjagend babygezicht. Het leek in eerste instantie op een gruwelijke slang. Ik had toen zoiets van: ‘Ik wil dit niet zien.’ Maar toen ik me omdraaide en ik het voor de eerste keer zag, barstte ik in lachen uit. Eng was het niet, het leek eerder op een lange, dikke… baby”, aldus de 54-jarige Amerikaanse actrice.

Regisseur Susanne Bier besloot uiteindelijk toch om het monster niet in beeld te brengen. De makers wilden de film immers zo mysterieus mogelijk houden. Daar zijn ze met verve in geslaagd.