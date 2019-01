Nachtclub vindt mysterieuze brief met intieme boodschap

In een dancing in Nottingham stootte de kuisploeg op een ongeopende brief die geadresseerd was aan ene Josh. De boodschap, wel, die was verrassend.

Medewerkers van nachtclub Pryzm in Nottingham keken verbaasd op toen ze na nieuwjaarsnacht een ongeopende brief op de dansvloer vonden. Op de enveloppe stond “Josh x (Open at midnight)” geschreven.

Speciaal nieuwjaarscadeau







De medewerkers konden niet aan de verleiding weerstaan en openden de mysterieuze brief. Daarin troffen ze een gedicht aan van ene Sarah, die een belangrijke boodschap heeft voor Josh. De vrouw beweert immers zwanger te zijn van hem, en wilde het nieuws op deze originele manier aan hem overbrengen.

Josh,

‘Special’ is what I’ll call the last few years,

I’ll be collecting you later after you’ve had a few beers.

There’s a reason I couldn’t come with you tonight,

I’ve asked for this letter to be given to you at midnight.

I hope when you read this you’ll be filled with joy – the question is, girl or boy?

Happy New Year, I hope you’ve had fun,

Maybe next time baby, stick it in my bum.

Love, Sarah XXX

De uitbaters van de bewuste nachtclub deelden het bericht op hun Facebookpagina en hopen daarmee Josh op de hoogte te brengen van zijn ‘nieuwjaarscadeau’. Het bericht werd al meer dan 15.000 keer gedeeld, dus die kans is redelijk groot.