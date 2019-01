Man wil afspreken met Tinderdate, maar zij past om deze bizarre reden

Tinder kan enorm handig zijn voor singles om nieuwe mensen te leren kennen, maar je beleeft er tevens de gekste dingen. Daar kan deze jongeman over meespreken.

Brad Galloway hoopte op oudejaarsavond zijn liefdesleven een duwtje in de rug te geven op Tinder. Plots had de man uit Richmond in Engeland een match met een bevallige jongedame uit de buurt.

(On)vruchtbare avond







Hij begon met haar te praten en vroeg of ze vanavond al plannen had. Verrassend genoeg reageerde ze het volgende: “Ik ben in het ziekenhuis”. Waarop Brad vroeg: “Oh nee, waarom?”. “Om te bevallen”, was het onverwachte antwoord. “Jammer dat ik niet kan gaan feesten”, voegde ze er nog aan toe.

Brad schrok zich een ongeluk en plaatste de conversatie op Twitter. “Niet leuk, dit Tindergedoe”, schreef hij erbij. De tweet werd al meer dan 20.000 keer gedeeld en kon op heel wat hilariteit rekenen.