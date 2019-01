5 tips om de solden te overleven

Stress, miskopen, geplunderde rekening, stress, drukte, stress… De solden zijn weer aangebroken en wellicht val ook jij ten prooi aan het fenomeen. Om te vermijden dan je bankrekening straks leeg is – na de feestdagen is dat sowieso een uitdaging – en je kast propvol hangt met miskopen: vijf overlevingstips.

1. Maak een lijstje

Eigenlijk geldt hier hetzelfde als bij de supermarkt. Als je op voorhand geen lijstje maakt, kom je thuis met onnodige rommel en vergeet je broodnodige dingen. Ga voor het winkelen eens kritisch door je kledingkast. Wat heb je nu echt nodig? Welke kledingstukken kunnen ervoor zorgen dat je ongedragen items in je kledingkast eindelijk aan kan? Welke items zijn aan vervanging toe? En bekijk ook eerdere miskopen. Er zijn waarschijnlijk een aantal categorieën, pasvormen of kleuren die je standaard links laat liggen. Leer uit je fouten. Maak dat lijstje.

2. Voorbereiding is het halve werk







Idealiter speur je voor de solden de winkels al eens rustig af op zoek naar de stukken die je echt wil. Pas ze terwijl er nog geen ellenlange files voor de paskamers staan en schrijf op wat past en in welke maat. Dan moet je tijdens de koopjes zelf enkel binnenspringen, kijken of de items afgeprijsd zijn en afrekenen. Bespaart heel wat tijd en stress. Maar ook als de solden al gestart zijn, kan je je nog voorbereiden. Ga op zoek op de website van de winkel. Is het stuk dat je echt wil en nodig hebt in solden? En op voorraad? Natuurlijk kan je ook online winkelen om tijd te besparen en drukte te vermijden.

3. Past het niet? Koop het niet!

Afprijzingen doen rare dingen met een mens. Als een rokje plots 60% goedkoper is, kom je al snel in de verleiding om minder kritisch te zijn. Gaat het iets te moeilijk dicht? Ach, de feestdagen zijn net voorbij en je valt heus wel af. Nee, nee, nee, fout! Wees tijdens de solden net zo kritisch als wanneer je volle pot zou moeten betalen. Past het niet, dan hang je het terug. Is de juiste maat er niet? Thank u, next.

4. Je stijl verandert niet als bij toverslag

Je kent het wel. Je bent door Instagram aan het scrollen en ziet plots een knalgele broek voorbijkomen, die er op de influencer in kwestie waanzinnig goed uitziet. Eigenlijk is het je stijl niet, maar het blijft toch in je achterhoofd zitten. En tijdens het shoppen zie je er plots een hangen die ook nog eens heel erg afgeprijsd is. Nee, je zal hem waarschijnlijk niet dragen, maar het zijn solden, dus alles mag. Helaas is dat geen geldig excuus voor een miskoop. Bedenk wat je stijl is en wat je nodig hebt. Moet je op het werk altijd in het zwart gekleed gaan en heb je weinig vrije tijd? Investeer dan wat meer in zwarte stukken die je ook tijdens het weekend aan kan. Je hebt echt geen twintig bontgekleurde ‘weekendjassen’ nodig.

5. Goedkoop, miskoop?

Eigenlijk is dit een beetje hetzelfde als de vorige regel, maar we willen het toch nog eens benadrukken. Goedkoop betekent niet per se dat je het nodig hebt of dat het geen kwaad kan. Zelfs al krijg je dat paar schoenen voor vijf euro in plaat van 1.000, als je toch al weet dat je ze niet zal aandoen, laat ze dan gewoon liggen. Iemand anders is er misschien wel mee gediend en jij ramt niet onnodig je toch al te kleine kledingkast vol.