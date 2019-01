Zwitserland eerste finalist in Hopman Cup

Titelverdediger Zwitserland heeft zich verzekerd van het eerste finaleticket op de Hopman Cup tennis in het Australische Perth. In hun slotduel verloren de Helveten met 2-1 van Griekenland, maar dat ene puntje volstond voor kwalificatie. Morgen maken Australië en Duitsland in een onderling duel uit wie de tegenstander van de Zwitsers wordt in de eindstrijd. De Zwitsers hadden aan één zege voldoende in hun slotduel en daar zorgde Roger Federer (ATP 3) meteen voor. Federer (37) klopte de zeventien jaar jongere Stefanos Tsitsipas (ATP 15) na één uur en 37 minuten in twee sets (7-6 (7/5) en 7-6 (7/4)). De overige twee partijen deden er niet meer toe. Maria Sakkari (WTA 41) won het vrouwenduel tegen Belinda Bencic (WTA 54) na één uur en vijftien minuten in twee sets (6-3 en 6-4). Het dubbel ging eveneens naar Griekenland: 2-1 (4-3 (5/4), 2-4, 4-3 (5/3)).

Eerder op de dag won Groot-Brittannië het andere slotduel in groep B met 2-1 van de Verenigde Staten. Beide landen waren al uitgeschakeld.







Zwitserland kan zaterdag in de finale haar vierde eindzege op de Hopman Cup pakken. Vorig jaar haalden de Zwitsers (ook Roger Federer en Belinda Bencic) het in de eindstrijd van Duitsland (2-1).

bron: Belga