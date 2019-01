Vijf verdachten riskeren doodstraf voor moord op Saoedische journalist

Vijf van de elf verdachten in de zaak rond de moord op de Saoedische regeringskritische journalist Jamal Khashoggi riskeren de doodstraf. De Saoedische procureur-generaal heeft die straf tegen hen geëist, bij de opening van het proces vandaag voor een rechtbank in Riyad. Khashoggi, een scherp criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, werd op 2 oktober 2018 gedood in het consulaat van zijn geboorteland in Turkije waar hij administratieve documenten ging afhalen. De operatie werd uitgevoerd door vijftien personen die uit Saoedi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen naar dat land met twee privévluchten en één lijnvlucht.

Saoedische functionarissen hebben meermaals ontkend dat Mohammed bin Salman gelinkt is aan de moord.







De elf Saoedi’s die terechtstaan, worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Khashoggi. Tegen vijf is dus de doodstraf gevorderd. De procureur-generaal maakte in een statement dat werd verspreid door het staatspersagentschap SPA hun namen niet bekend.

Bron: Belga