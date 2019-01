VAB en Touring verwachten veel verkeershinder door terugkeer van skigebieden

Touring en VAB verwachten komend weekend verkeershinder door de terugkeer vanuit de skigebieden. Omdat er in delen van Oostenrijk hevige sneeuwval verwacht wordt, kunnen er daar lange files staan.

De kerstvakantie is bijna voorbij en veel wintersporters keren dit weekend terug naar huis. Dat veroorzaakt volgens VAB normaal gesproken meer verkeer op de wegen vanuit de skigebieden. “In combinatie met de zware sneeuwval die verwacht wordt in Oostenrijk, kan dat zeker lange files veroorzaken”, zegt Joni Junes van VAB.

Vooral in de regio’s Salzburg en Tirol wordt er komend weekend hevige sneeuwval verwacht. Wie terugkeert vanuit Frankrijk zal volgens VAB normaal gezien minder verkeershinder ondervinden.







Het vakantieverkeer is deze week trouwens al vroeger op gang gekomen dan normaal. Doordat de skiliften in verschillende Oostenrijkse skigebieden gesloten waren door de wind, en er nog hevige sneeuwval en wind voorspeld werd, kozen veel wintersporters er voor om vroeger naar huis te vertrekken. Op vele wegen waren sneeuwkettingen nodig en de sneeuw veroorzaakte ook hinder op autosnelwegen. Dat zorgde op gisteren al voor lange files.

Dit weekend verwacht VAB veel files op de vakantieroutes in Oostenrijk omdat daar zaterdag nog een halve meter sneeuw wordt verwacht. “Wie zaterdag terugkeert vanuit Oostenrijk of Zuid-Tirol in Italië, vertrekt best zo vroeg mogelijk. Wie later vertrekt riskeert zich onderweg vast te rijden in lange files. De files zullen zich al vroeg vormen, dus probeer om voor 6 uur te vertrekken. Hou er ook rekening mee dat niet alle wegen vrijgemaakt kunnen worden en dat op bergwegen sneeuwkettingen noodzakelijk zijn”, waarschuwt Junes.

Touring verwacht in België vooral druk verkeer op zaterdag 5 en vooral op zondagnamiddag 6 januari op de E40 kust-Brussel en op de E411 Luxemburg-Brussel. Verder verwacht Touring vooral op zaterdag druk verkeer in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de richting van het noorden. Op zondag verwacht Touring dat het verkeer vlot zal verlopen.

bron: Belga