Scherpe kritiek van Indiaas Hooggerechtshof op reddingsoperatie mijnwerkers

Het Indiase Hooggerechtshof heeft donderdag de autoriteiten berispt omdat de reddingsoperatie van 15 mijnwerkers grote vertraging opgelopen heeft. De mannen zitten intussen al 22 dagen vast in een afgelegen koolmijn in de noordoostelijke staat Meghalaya, maar niemand weet of ze nog in leven zijn. De 15 waren aan het werk in een meer dan 100 meter diepe illegale mijn toen die door een overstroming van een rivier op 13 december overstroomde. Er waren wel reddingsoperaties, maar die volstaan niet volgens het Hooggerechtshof. “Het maakt niet uit of ze allemaal dood zijn, allemaal nog leven, slechts enkelen dood zijn of nog leven: ze moeten uit de mijn gehaald worden”, aldus de rechters, meldt de tv-zender NDTV.

De rechters vroegen aan de autoriteiten van de staat om hen tegen vrijdag op de hoogte te brengen van de dringende maatregelen die voor de redding genomen worden. “Want voor mensen die vast zitten telt elke seconde”, aldus het nieuwsbericht. Bij het hof was een verzoekschrift ingediend waarin vragen gesteld werden bij het tempo van de reddingspogingen.







Eerder deze week bereikten marineduikers de bodem van de belangrijkste mijnschacht, maar ze konden de arbeiders niet terugvinden. Een woordvoerder liet weten dat de hulpdiensten zich nu focussen op het leegpompen van de schacht. Ze hopen dat de mijnwerkers een luchtzak gevonden hebben waar ze de voorbije dagen konden overleven.

bron: Belga