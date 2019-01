Samenwerken met Marc Coucke schrikt “flexibele” Arnesen niet af

Met Frank Arnesen haalde Anderlecht een nieuwe technische directeur binnen met een indrukwekkend netwerk en heel wat ervaring. De Deen werkte al bij gerenommeerde topclubs als Ajax, PSV, Chelsea, Tottenham en Hamburg. Bij Sporting, in de ogen van Arnesen ook een “absolute topclub”, krijgt hij in de persoon van Marc Coucke een flamboyante voorzitter met een uitgesproken mening boven zich. Maar dat schrikt hem niet af. “Ik ben het gewend om met verschillende voorzitters en clubeigenaars samen te werken. Ik ben heel flexibel. In een club heeft iedereen een rol te spelen”, stelde de 62-jarige Deen donderdag bij zijn officiële presentatie in het Vanden Stockstadion. Arnesen heeft naar eigen zeggen nog geen zicht op de spelerskern, maar met voorzitter Coucke en manager Michael Verschueren sprak hij wel al uitgebreid. “Gisterenavond hebben Mike, de voorzitter en ik de hele avond samengezeten. Hij (Coucke, red) was heel enthousiast. Het is iemand die wil winnen. Mensen zeggen of doen soms, gedreven door emoties, dingen waar ze spijt van hebben. Dat is niet erg. Ik heb er vrede mee.”

bron: Belga