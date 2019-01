Ninove – Nieuwe stadsbestuur van Ninove officieel geïnstalleerd

Het nieuwe stadsbestuur van Ninove is donderdagavond officieel geïnstalleerd. De zes schepenen hebben tijdens een gemeenteraadszitting de eed afgelegd. De zitting van de gemeenteraad verliep behoorlijk rustig. In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, twee zetels te kort kwam voor een absolute meerderheid. Op de valreep slaagden Open Vld en Samen – een samenwerking van CD&V, sp.a en Groen – er toch nog in om een meerderheid te vormen. Dankzij de steun van Joost Arents, die daarvoor door N-VA uit de partij werd gezet, beschikt die coalitie over 17 van de 33 zetels.

Het nieuwe stadsbestuur telt zes schepenen: drie van Open Vld, twee van de lokale partij Samen, en Arents. Open Vld levert met Tania De Jonge ook de burgemeester. De eedaflegging van de verschillende schepenen verliep rustig.

Even daarvoor hadden ook de gemeenteraadsleden al de eed afgelegd. Toen werd de zitting wel licht verstoord, omdat er boegeroep vanuit het publiek weerklonk bij de eedaflegging van Joost Arents. Diezelfde politicus werd door De Jonge wel bedankt voor zijn “moedige beslissing” om, tegen de partijlijn in, toe te treden tot de meerderheid.

Door de laattijdige coalitievorming is Tania De Jonge voorlopig nog niet officieel benoemd als burgemeester. Ze blijft die functie wel waarnemen, in afwachting van haar eedaflegging bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen.

Haar coalitie werd in elk geval grondig onder vuur genomen door D’haeseleer. “Het lijk wel alsof er geen verkiezingen hebben plaatsgevonden”, zo hekelde D’haeseleer de “monstercoalitie” die de stad nu zal besturen. “Jullie vertegenwoordigen niet eens 50 procent van de kiezers.”

“Ik heb nog niemand van jullie een degelijke analyse weten maken voor de reden waarom 40 procent van de bevolking voor Forza Ninove stemde””, besloot D’haeseleer nog. “Dat zou jullie moeten bezighouden, in plaats van iedereen uit te maken voor fascisten en racisten.”

