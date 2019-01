Ninove – Gewezen N-VA’er Joost Arents kop van Jut in tussenkomsten oppositie

De oppositieleden in de Ninoofse gemeenteraad hebben donderdagavond in hun tussenkomsten fors uitgehaald naar Joost Arents, de gewezen N-VA’er die de coalitie aan een meerderheid helpt. Zowel vanuit het extreemrechtse Forza Ninove als vanuit zijn vroegere partij was felle kritiek te horen. In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, twee zetels te kort kwam voor een absolute meerderheid. Op de valreep slaagden Open Vld en Samen – een samenwerking van CD&V, sp.a en Groen – er toch nog in om een meerderheid te vormen. Dankzij de steun van Joost Arents, die daarvoor door N-VA uit de partij werd gezet, beschikt die coalitie over 17 van de 33 zetels. Arents heeft intussen de eed afgelegd als schepen.

Tijdens de installatievergadering van de Ninoofse gemeenteraad namen ook de verschillende fractieleiders het woord. Vanuit de oppositiepartijen N-VA en Forza Ninove werd ongemeen fel ingehakt op Arents.

Karolien De Roose, het enige overgebleven gemeenteraadslid van N-VA, laakte het “uitgekiende plan” dat “verbindingsman Arents” aan een schepenmandaat hielp. “De manier waarop dat plan werd uitgevoerd, valt deontologisch niet te verkopen”, aldus De Roose, die ook de woorden “achterbaks” en “eigengereid” in de mond nam. “Wat je ook presteert tijdens je ambtstermijn, doe het nooit in naam van N-VA”, besloot De Roose nog.

Ook Guy D’haeseleer, die in zijn tussenkomst weliswaar uithaalde naar alle partijen in de meerderheid, was fel. Hij noemde de ex-N-VA’er een “opportunist” met “ambitie die omgekeerd evenredig is met zijn politiek gewicht”. “Als mensen zich meer en meer afkeren van de politiek, dan is dat te danken aan mensen van uw allooi”, beet hij Arents ook toe.

D’haeseleer pakte ook uit met een kort geluidsfragment, waarin Arents tijdens een gesprek benadrukte dat “het belang van de partij boven alles” staat. “Maar als kapitein van het schip dat je zelf aan het zinken bracht, ben je als eerste van boord gegaan en recht in de armen gelopen van de extreemlinkse coalitie”, stelde de extreemrechtse politicus.

bron: Belga