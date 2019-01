Ngo-schip met migranten aan boord mag aanmeren in Napels

De Sea-Watch 3 met 32 migranten aan boord heeft van de linkse burgemeester van Napels de toestemming gekregen om in zijn stad aan te meren. Het schip probeert al sinds 22 december toelating te krijgen om in een haven aan te meren. “We kregen een brief van Luigi de Magistris, burgemeester van Napels. We zijn diep ontroerd en blij om te zien dat Europese solidariteit nog altijd iets betekent, zij het niet voor de ministers van Binnenlandse Zaken, dan wel voor de burgemeesters en mensen van een groeiende beweging van Solidarity Cities”, tweette Sea-Watch international donderdagnamiddag.

In zijn brief bedankte de Magistris de ngo voor haar blijk van menselijkheid en liefde. “De bezorgdheid om de toestand van de mensen die je redde op zee, spoorde mij aan om om, in naam van de hele stad Napels, jullie te vragen om koers te zetten richting onze stad, met de zekerheid dat je verwelkomd zal worden in onze haven”, aldus de burgemeester.







Hij voegde er nog aan toe dat in het geval dat de Italiaanse regering belet dat het schip de haven kan binnenkomen, er 20 schepen klaarstaan om de Sea-Watch3 te bereiken en de mensen veilig aan land te brengen.

bron: Belga