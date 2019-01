Ierland vraagt Europese noodhulp bij Brits vertrek zonder akkoord

Ierland zal de Europese Unie om miljoenen euro’s aan speciale steun verzoeken indien Groot-Brittannië eind maart de Europese Unie verlaat zonder akkoord over de boedelscheiding. Dat heeft minister van Landbouw Michael Creed gezegd in de krant The Irish Independent. Creed en de Ierse regering vrezen met name voor de gevolgen voor de Ierse landbouwsector, die bijzonder afhankelijk is van de export naar de Britse markt. “Er is hier sprake van honderden miljoenen. Van de rundsector tot de visserij: we spreken over monumentale bedragen”, schetste de minister de situatie in de krant.

Het Britse parlement moet zich later deze maand uitspreken over het ontwerpakkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie heeft gesloten. Binnen het parlement bestaat echter grote weerstand tegen het akkoord, dat afspraken over een geordende boedelscheiding en een overgangsperiode tot eind 2020 bevat.







Indien de Britten op 29 maart zonder akkoord uit de Europese Unie vertrekken, dan zal dat grote gevolgen hebben voor de handelsrelaties, niet in het minst voor de Ierse landbouw. Tachtig procent van de Ierse export vertrekt naar Groot-Brittannië. “We zijn ons zeer bewust van de unieke afhankelijkheid van Ierland van de Britse voedingsmarkt”, onderstreept Creed.

De Ierse minister hoopt nog steeds “dat het gezond verstand zegeviert”, maar ook hij erkent dat “de waarschijnlijkheid van een harde brexit toeneemt”. In dat scenario hoopt hij dat de Europese landbouwministers begin april op een vergadering in Luxemburg de speciale Europese subsidies voor Ierland willen goedkeuren.

De Ierse regering vergadert vandaag over noodmaatregelen voor een harde brexit. Op tafel liggen onder meer plannen om de havens te herinrichten, voor een fonds voor de aanwerving van bijkomend douanepersoneel, en voor het behoud van de geïntegreerde elektriciteitsmarkt tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Er zouden tot 45 wetteksten nodig zijn, wat alle andere debatten in het Ierse parlement begin dit jaar naar het achterplan zou verwijzen.

Bron: Belga