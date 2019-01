Caroline Wozniacki sneuvelt in tweede ronde tegen achttienjarige Canadese

Caroline Wozniacki (WTA 3) is er vandaag verrassend niet in geslaagd de tweede ronde te overleven op het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hardcourt/250.000 dollar). De Deense, het eerste reekshoofd, moest na ruim twee uur tennis in twee sets (6-4 en 6-4) de duimen leggen voor de nauwelijks achttienjarige Canadese kwalificatiespeelster Bianca Andreescu (WTA 152). Vorig jaar stond Wozniacki in Auckland nog in de finale. Later die maand won ze de Australian Open, het grootste succes voorlopig in haar carrière.

Voor Andreescu wacht in de kwartfinales een duel met de Amerikaanse Venus Williams (WTA 39), die liefst twintig jaar ouder dan haar is. Williams rekende in haar tweede ronde in twee sets (6-4 en 6-3) af met haar landgenote Lauren Davis (WTA 173).







bron: Belga