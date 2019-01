Allicht geen derde sp.a-schepen in Antwerpen vóór verkiezingen in mei

Bijna twee weken na het bestuursakkoord tussen N-VA, sp.a en Open Vld in Antwerpen blijft het de vraag wie de derde schepenpost van sp.a zal opnemen. Tom Meeuws zal allicht tot mei – wanneer het Vlaamse en federale verkiezingen zijn – de extra bevoegdheden opnemen bovenop zijn eigen schepenmandaat. Dat heeft het persagentschap Belga vernomen bij de Antwerpse afdeling van sp.a. Het bestuursakkoord werd dan wel met een nog ietwat onverwacht ruime meerderheid goedgekeurd door de Antwerpse sp.a-leden, binnen de zeskoppige gemeenteraadsfractie was de verdeeldheid groter. Onderhandelaars Jinnih Beels, Tom Meeuws en Yasmine Kherbache stemden uiteraard voor, maar de andere drie verkozenen – Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh – stemden tegen het akkoord.

Beels en Meeuws worden zelf schepen in het nieuwe stadsbestuur, maar voor de derde schepenpost die sp.a in de wacht sleepte is er niet meteen een kandidaat. De tegenstemmers hebben intussen wel al verklaard constructief te zullen meewerken met de fractie, maar verantwoordelijkheid opnemen in de vorm van een schepenmandaat lijkt voorlopig een brug te ver. Kherbache mag het volgens de partijregels dan weer niet combineren met haar parlementaire werk en wil dat laatste niet stopzetten.







Voor het aantal gemeenteraadszetels van N-VA, sp.a en Open Vld verandert er in ieder geval niets. Sp.a zou met een derde schepen in principe echter wel zwaarder kunnen wegen binnen het schepencollege.

