Zo kom je die gênante nieuwjaarskussen op je werk perfect door

Wanneer je na de eindejaarsperiode weer gaat werken, wacht er een lastige taak: de nieuwjaarsdrink op je werk overleven zonder je belachelijk te maken tijdens de traditionele kussen. Om je daarbij te helpen, hebben we enkele handige tips opgesteld.

Het is de eerste maandag van het nieuwe jaar. Iedereen is weer aanwezig op je kantoor en dus staat er een nieuwsjaarsdrink gepland. De grote baas komt binnen, draait zich eerst naar jou en komt op je af. Wat moet je in hemelsnaam doen? Steek je je arm uit om een hand te schudden of is dat te afstandelijk? Als je gaat voor de plakkerd op de wang, wat moet je dan met je handen doen? Iemand met een antwoord op al die vragen is Kevin Strubbe, een etiquettespecialist die nog voor het koningshuis werkte.

Hou het licht en luchtig







Strubbe deelt aan Het Laatste Nieuws enkele handige tips voor wie niet goed weet wat te doen als weer tijd is voor de nieuwjaarskussen op de werkvloer. Zo raadt hij iedereen aan van de lippen te mijden en een kus kort en oppervlakkig te houden. Bijkomende aanrakingen zijn volgens hem niet nodig. Het volstaat om je voorover te buigen en je linkerhand een beetje achter je te houden.

Begin met één kus op de rechterwang. Hou daarna de andere persoon in het oog. Als die aanstalten maakt om nog meer zoenen te geven, ga daar dan in mee. Probeer te vermijden dat er sprake is van een ‘luchtkus’. Dat is wanneer je denkt dat er nog kussen zullen volgen, maar de andere persoon al gestopt is en je dus alleen maar lucht zoent.

Ben je van plan om zeker en vast geen zoen te geven? Maak dat dan op voorhand al duidelijk door je arm uit te steken. Zo signaleer je dat een handdruk volstaat. Anderzijds is het ook niet meer van deze tijd om iemand een handkus te geven. Enkel in een vriendschappelijk en/of ironische context past dit wel nog.