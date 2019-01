IN BEELD. Zo ziet je lichaam eruit als je honderd bent

Naarmate we ouder worden, takelen onze lichamen af. Omdat niet iedereen blij wordt van die gedachte, vond de Amerikaanse fotografe Anastasia Pottinger het hoog tijd dat ook de schoonheid ‘bejaarde’ lichamen eens gevierd werd. Ze bundelde de foto’s samen in het boek ‘100: What Time Creates’.

De afgelopen negen jaar werkte Anastasia samen met modellen die allemaal de gezegende leeftijd van 100 al hadden bereikt. Ze luisterde naar hun verhaal en legde hun naakte lichamen vast op beeld. “In de media zien we alleen maar mooie lichamen,” klinkt het in het boek. “Elke dag opnieuw zien we perfecte lichamen, maar in dit boek is het aan de senioren en hun lichaam.”

1 of 6