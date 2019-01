Stefan Everts herstelt verder van malaria in revalidatiecentrum

Stefan Everts, die begin december door malaria werd getroffen, heeft de afdeling intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis van Leuven gisteren mogen verlaten. De tienvoudige wereldkampioen motorcross zet zijn herstelproces verder in het revalidatiecentrum van het UZ, zo laat zijn familie vandaag weten in een persbericht. Everts kreeg malaria nadat hij midden november in Congo aan een liefdadigheidsrace had deelgenomen. De 46-jarige Limburger werd aanvankelijk opgenomen in het ziekenhuis van Hasselt, waarna werd beslist hem naar het UZ in Leuven over te brengen. “The Legend” vocht een tijdje voor zijn leven en werd een tijdlang kunstmatig in slaap gehouden. Maar Everts knokte terug en boekte stap voor stap progressie. Ruim een week geleden wezen testen uit dat hij geen blijvende schade aan organen en hersenen heeft opgelopen.

“De laatste dagen zette Stefan opnieuw grote stappen vooruit, waarna de professoren beslisten hem naar het revalidatiecentrum van het UZ te verhuizen. Daar zal Everts de komende weken keihard verder werken aan zijn herstel”, luidt het woensdag. “De familie Everts wil Stefan in alle rust aan zijn revalidatie laten werken en zal bij nieuwe ontwikkelingen opnieuw via een persbericht communiceren.” Everts zal een zestal weken in het revalidatiecentrum verblijven.







Stefan Everts heeft tien wereldtitels (1x 125cc, 3x 250cc en 6x 500cc/mx1) en 101 GP-zeges achter zijn naam en wordt beschouwd als de beste motorcrosser aller tijden. Momenteel is hij aan de slag als teammanager. De Limburger kreeg in zijn carrière tal van sportprijzen. Zo werd hij onder meer vijf keer Sportman van het Jaar (alleen Eddy Merckx doet met zes verkiezingen beter) en ontving hij in 2003 de Nationale Trofee voor Sportverdienste.

Bron: Belga