Proximus zendt reclamespot bij Eén-serie ‘Over Water’ niet langer uit

Telecomoperator Proximus zal vanaf de volgende aflevering van het Eén-programma ‘Over Water’ de huidige reclamespot van de buis halen en een meer generieke uitzenden. “Het is nooit de bedoeling geweest om druggebruik te minimaliseren”, klinkt het. Eerder op de dag maakte de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) bekend dat er zes klachten binnengekomen zijn over de bewuste reclamespot, die voor en na de fictiereeks over cocaïne in de Antwerpse haven op zondagavond wordt uitgezonden. Samen met het Proximus-logo verschijnt de zin “Geniet samen van de wekelijkse dosis actie”, waarbij de letters lijken te worden opgesnoven. Vorige week hadden enkele organisaties die aan drugspreventie doen al kritiek geuit.

Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke benadrukt dat de beslissing om de spot in te trekken dinsdag intern al is genomen, voor de berichtgeving over de klachten bij de JEP. “Bij spots die voor of na een programma worden uitgezonden, willen we op ludieke wijze de link leggen met dat programma”, verklaart Gansbeke. Hoewel Proximus zegt niet de bedoeling te hebben gehad om druggebruik te minimaliseren en ook niet vindt dat de inhoud kwetsend of aanstootgevend is, wordt de spot toch vervangen door een “meer generieke”. Die zal meteen bij de volgende aflevering zondagavond te zien zijn.







bron: Belga