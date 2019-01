Net geen half miljoen ritten voor Cambio in 2018

De gebruikers van autodeelorganisatie Cambio hebben in 2018 484.431 ritten uitgevoerd, of een stijging met 12 procent in vergelijking met 2017. Dat meldt Cambio vandaag. Die ritten werden uitgevoerd door meer dan 35.000 gebruikers uit 44 Belgische steden. In heel het land heeft de organisatie 1.282 deelauto’s. Uit een bevraging bij haar gebruikers, begin 2018, besluit Cambio dat er daardoor 14.000 wagens minder rondrijden op de Belgische wegen. De stijgende cijfers zijn te danken aan de “almaar grotere interesse van de bedrijfswereld”. Behalve bedrijven zijn er ook alsmeer meer steden en gemeenten vragende partij om autodelen aan te bieden. Zo werd de dienstverlening vorig jaar opgestart in vijf nieuwe plaatsen, waaronder Maldegem, Rotselaar en Torhout.

bron: Belga