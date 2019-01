Mechelse gemeenteraadsleden leggen de eed af

In Mechelen is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De gemeenteraadsleden hebben de eed afgelegd en de schepenen werden ingezworen. De stadslijst heeft een absolute meerderheid in Mechelen en gaat ook alleen besturen. De stadslijst, een kartel van Vld, Groen en M+, behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen een totaal van 25 op 43 zetels. Even werd naar CD&V gekeken om een ruimere meerderheid te bekomen maar uiteindelijk besliste de stadslijst om haar programma alleen uit te voeren. In het bestuursakkoord 2019-2024 werden wel programmapunten van de andere partijen opgenomen.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) begint aan zijn vierde termijn als burgervader. Kristof Calvo (Groen) wordt eerste schepen maar zal die functie in eerste instantie enkel titelvoerend opnemen aangezien zijn partij een cumulverbod heeft op mandaten.







Fabienne Blavier, dochter van voormalig Mechels schepen René Blavier en zelf al sinds 2007 gemeenteraadslid in Mechelen, wordt voorzitter van de gemeenteraad voor de eerste helft van de legislatuur. Daarna wordt ze opgevolgd door iemand van Groen.

Vier oud-schepenen blijven schepen: Koen Anciaux en Greet Geypen voor Open Vld, Björn Siffer en Marina De Bie voor Groen, al werden de bevoegdheden wel herverdeeld.

Verder is de Mechelse gemeenteraad samengesteld uit zeven leden van N-VA, waaronder voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt, drie leden van sp.a waaronder Caroline Gennez, drie CD&V’ers, vier Vlaams Belangers en voor het eerst ook een verkozene voor PVDA, acteur Dirk Tuypens.

