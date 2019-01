Drukke agenda voor paus Franciscus in 2019

Paus Franciscus staat dit jaar voor heel wat uitdagingen, meldt het Vaticaan op zijn website. Vooreerst is er van 21 tot 24 februari de bijeenkomst van de voorzitters van de bisschoppenconferenties en de verantwoordelijken van de Romeinse Curie over de strijd tegen het seksueel misbruik in de Kerk, een gebeuren dat met bijzondere aandacht zal gevolgd worden omdat het de eerste bijeenkomst van wereldomvang over dit onderwerp is in het Vaticaan. Maar ook wat reizen betreft heeft paus Franciscus een drukke agenda af te werken. Van 3 tot 27 januari staan de Wereldjongerendagen in Panama op het programma. De andere reizen van de paus hebben een sterk interreligieus karakter met twee verplaatsingen naar landen met een moslimmeerderheid: de Verenigde Arabische Emiraten (2-4 februari) en Marokko (30-31 maart). De dialoog met de orthodoxe wereld zal centraal staan tijdens zijn bezoek aan Bulgarije en Macedonië (5-8 mei).

Andere reizen worden nog bestudeerd. Paus Franciscus wordt verwacht in Zuid-Soedan en in Irak. Een bezoek aan Japan is ook niet uitgesloten, aldus de website van het Vaticaan. In september, bij de ontvangst van een Japanse delegatie in het Vaticaan, drukte de paus de intentie uit het land van de Rijzende Zon te bezoeken waar hij als jonge jezuïet als missionaris naar toe wilde.

bron: Belga