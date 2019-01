ATP Doha – David Goffin naar halve finales dubbelspel

David Goffin heeft zich woensdag samen met Pierre-Hugues Herbert voor de halve finales van het dubbelspel geplaatst in Doha (1.313.215 dollar). Het Belgisch-Franse duo nam met 6-2, 3-6 en 10-3 de maat van de Kroaat Nikola Mektic en de Oostenrijker Alexander Peya, die het derde reekshoofd vomden op het hardcourt in de Qatarese hoofdstad. Om een plaats in de finale staan Goffin en Herbert donderdag tegenover Novak Djokovic, de nummer een van de wereld in het enkelspel. In het dubbel treedt de 31-jarige Serviër in Qatar aan met zijn vier jaar jongere broer Marko. Novak en Marco Djokovic wonnen in hun kwartfinale met 7-5, 3-6 en 10-7 van de Bosniër Damir Dzumhur en de Serviër Dusan Lajovic.

.







bron: Belga