Aston Villa stelt Lovre Kalinic voor: “Dit is één van de grootste clubs in Engeland”

Aston Villa heeft Lovre Kalinic voorgesteld als haar nieuwe doelman. De Kroaat maakt de overstap van AA Gent en wil met de Engelse tweedeklasser zo snel mogelijk de poort naar de Premier League openbeuken. “Drie jaar geleden tekende ik al bijna bij deze club, maar toen viel mijn transfer jammer genoeg in het water”, opende Kalinic. De Kroaat mocht destijds niet aan de slag bij de Engelse club omdat hij te weinig interlands voor Kroatië had gespeeld en daarom geen werkvergunning kreeg. “Ik ben heel blij dat het nu wel gelukt is. Ik kom uit een klein land als Kroatië. Het is fantastisch als je dan kan tekenen bij een grote club als Aston Villa. In vergelijking met drie jaar geleden denk ik dat ik een betere doelman ben geworden. Ik heb een WK met Kroatië achter de rug en enkele jaren extra ervaring.”

De doelman wekte de interesse op van enkele Premier League-clubs, maar koos toch voor Aston Villa, dat op dit moment in de Championship uitkomt. “De club toonde mij haar toekomstplannen en die overtuigden mij”, aldus Kalinic. “Ik was heel enthousiast over het project. Ze willen zo snel mogelijk promoveren. Dat gaf me het vertrouwen hier te tekenen. Dit is één van de grootste clubs in Engeland, die erg lang (1974-2016, red.) onafgebroken op het hoogste niveau speelde. Nu spelen we in de Championship, maar we moeten positief blijven denken. We willen bovenaan de rangschikking eindigen en de play-offs voor promotie halen. We willen volgend seizoen in de Premier League spelen en gaan daar heel hard voor werken. Het team en de staf zijn erg gefocust op de job. Ik kijk er heel erg naar uit mijn debuut te mogen maken. Ik wil de fans en het bestuur overtuigen dat ik alle kwaliteiten heb om het te maken.”







bron: Belga