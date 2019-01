Wintersolden starten met straffe kortingen

Vanaf morgen gaan de wintersolden van start met fikse kortingen tot 40%. Door het warme najaar ligt er in de winkels nog 7% méér in de rekken dan dezelfde periode in 2017. Het gaat dan vooral om truien, winterjassen en laarzen. Dat blijkt uit een enquête van NSZ bij 556 winkeliers.

Zo’n 47% van de bevraagde kleding- en schoenwinkels heeft in 2018 minder verkocht dan in het jaar ervoor. Gemiddeld spreken de modewinkels van een omzetverlies van 15%. Niet alleen het zachte weer zorgt voor de straffe kortingen. Het grote aantal ‘themadagen’, zoals Black Friday en Singles Day, maakt dat handelaars van bij de start de prijzen enorm verlagen. “Winkeluitbaters hopen op die manier de klanten voor zich te winnen. Zo’n hoge korting is leuk, maar het zorgt voor heel wat problemen bij de uitbaters van kleding- en schoenenwinkels. Hun marges zijn al niet zeer hoog, waardoor ze nog amper iets verdienen aan een verkocht kledingstuk. Dat knijpt de sector steeds verder dood”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Koning Winter







Maar nu koning Winter écht in het land is verwachten de modewinkels alvast veel van de solden. Bijna de helft (46%) denkt dat de solden het beter gaan doen vorig jaar. Toch denkt 28% dat er minder verkocht zal worden tijdens komende solden. Ten slotte verwacht 26% van de modedetailhandelaren een status-quo.