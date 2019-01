VIDEO. ‘First Dates’-deelneemster niet blij dat ze moet betalen

Altijd een gevoelig puntje als een man en een vrouw voor het eerst uit eten gaan. Wie betaalt de rekening? Traditiegewijs de man? Of toch maar meegaan met de tijd en splitten?

In het datingprogramma ‘First Dates’ worden twee wildvreemde mensen uitgenodigd om samen een avondje te tafelen. Op papier zou het moeten klikken tussen de twee, maar de vraag is of dat in de praktijk ook zo is.

Minimum aan generositeit







De 31-jarige Bianca krijgt de gelegenheid om Daniel beter te leren kennen. Dat gaat relatief goed, tot de rekening betaald moet worden. Daniel stelt voor om te splitten, maar het gezicht van Bianca spreekt boekdelen. Zij had stiekem verwacht dat Daniel de volledige rekening voor zich ging nemen.

Later legt ze ook uit waarom. “Ik ben niet op zoek naar iemand die alles voor mij betaalt. Maar ik verwacht wel een minimum aan generositeit in een man. Eén die ons eerste etentje betaalt, bijvoorbeeld”, klinkt het.

Discussie op Twitter

Haar denkwijze ontlokte heel wat reacties op Twitter. Heel wat mensen – vrouwen én mannen – sprongen in de bres voor de man. “Ik zou altijd splitten. Als de date erg goed gaat en hij zou erop staan om alles te betalen, wetende dat er een tweede date aankomt, dan zou ik hem laten betalen. Maar als de date niets was, zou ik altijd aandringen om te splitten. Ik verafschuw mensen die een gratis avondje verwachten”, aldus een vrouwelijke twitteraarster.

Een andere vrouw argumenteerde dat de tijden veranderd zijn. “Ik vind niet dat mannen moeten betalen. Ik heb gedatet met mannen die erop stonden om te betalen, maar ik heb de rekening ook al gedeeld of zelfs het grootste deel ervan betaald. Mensen vergeten dat mannen historisch gezien de rekening betaalden omdat ze vroeger meer verdienden dan vrouwen. We leven echter niet meer in die tijd”, klinkt het.