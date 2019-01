Kanye West blijft ook in 2019 achter Donald Trump staan

Kanye West is het nieuwe jaar begonnen met een vernieuwde liefdesverklaring voor Donald Trump. Op Twitter liet de rapper weten dat hij ook in 2019 vierkant achter Trump blijft staan. “Trump all day”, klonk het.

Dat de controversiële superster Kanye West grote fan is van de al even controversiële Donald Trump, is al langer geweten. Hun ‘bromance’ startte in 2016 nadat de zakenman net tot president was verkozen, en Kanye uitnodigde in Trump Tower voor gesprekken.







Zo ging Kanye in oktober nog langs bij ‘The Donald’ in het Witte Huis met de ‘MAGA’-pet op. Dat kwam hem op heel wat kritiek te staan, niet in het minst vanuit de zwarte gemeenschap.

Even leek West afstand te willen nemen, maar nu lijkt hij meer dan ooit zeker van zij stuk. Op nieuwjaarsdag besloot hij dan ook zijn liefde voor Trump nogmaals van de digitale daken te schreeuwen.

“Niemand kan me opdragen wat te doen”

“Een van de mijn favoriete dingen aan het ‘Make America Great Again’-petje, is dat mensen mij niet kunnen zeggen wat ik moet doen omdat ik zwart ben,” aldus Kanye.

One of my favorite of many things about what the Trump hat represents to me is that people can’t tell me what to do because I’m black — ye (@kanyewest) 1 janvier 2019

De echtgenoot van Kim Kardashian tweette ook nog dat hij het bewuste rode petje voortaan bij al zijn optredens zal opzetten, iets waarmee hij naar eigen zeggen tijdens een recentelijk bezoek aan Saturday Night Live nog werd gepest.