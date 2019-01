Twee op twee voor Kobayashi

De Japanner Ryoyu Kobayashi heeft op nieuwjaarsdag na de eerste ook de tweede manche van de Vierschansentournee gewonnen op de grote schans in het Duitse Garmisch-Partenkirchen. In de stand loopt hij nog een beetje uit op zijn Duitse rivaal Markus Eisenbichler. Wereldbekerleider Kobayashi boekte zijn zesde zege van het seizoen met 266.6 punten na sprongen van 136.5 en 133 meter, twee dagen na zijn overwinning in de eerste manche in Oberstdorf. Eisenbichler kwam 1.9 punten tekort om voor eigen publiek te zegevieren. In Oberstdorf strandde hij op 0.4 punten van de overwinning.

In de stand telt Kobayashi 548.9 punten, dat zijn er 2.3 meer dan Eisenbichler. De Pool Dawid Kubacki is derde op 22.9 punten. Zijn landgenoot en titelverdediger Kamil Stoch is pas zesde op 32.1 punten.







De schansspringers trekken nu naar Oostenrijk. Vrijdag staat de derde manche op het programma in Innsbruck, zondag is er de afsluiter in Bischofshofen.

bron: Belga