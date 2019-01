Nieuwjaar – Miljoen feestvierders trotseren regen op Times Square in New York

Zowat een miljoen mensen hebben op Times Square in Ney York de regen getrotseerd om naar het nieuwe jaar af te tellen met de traditionele kristallen bal. Er golden strenge veiligheidsmaatregelen: niet alleen waren er duizenden agenten ter plaatse, er werden voor het eerst ook drones ingezet om een en ander in het oog te houden. Ondanks de regen zakten vele feestvierders al in de voormiddag naar Times Square af, om toch maar de beste plaatsen te bemachtigen voor het spektakel. Paraplu’s waren verboden, dus moesten felgekleurde regenvestjes de ergste nattigheid maar tegenhouden.

Sterren als New Kids On The Block en Christina Aguilera traden op, en net voor het aftellen begon, zong Bebe Rexha “Imagine” van John Lennon. Het nieuwe jaar werd ingezet met het nodige vuurwerk en met liedjes als “Auld Lang Syne” en “New York, New York”.

Elders in New York, in Central Park, startte om middernacht zoals elk jaar een loopwedstrijd van zes kilometer door het park, met duizenden deelnemers.

Bron: Belga