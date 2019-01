NASA-sonde bereikt verste ruimteobject ooit

De sonde New Horizons van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA heeft dinsdag zoals aangekondigd een nieuw record neergezet. De sonde scheerde langs een object met de naam Ultima Thule, en bereikte op dat moment het verste object dat ooit door de mens werd bestudeerd, zo kondigde missieleider Alan Stern aan. De sonde richtte om 6.33 uur Belgische tijd zijn camera’s op Ultima Thule. Dat object in de Kuipergordel bevindt zich op meer dan 6 miljard kilometer van ons, 1,6 miljard km verder dan de baan van de dwergplaneet Pluto.

“Nooit eerder heeft een ruimtetuig een object bestudeerd dat zo veraf gelegen is”, aldus Stern. Wetenschappers hopen dat de observatie van Ultima Thule meer kennis oplevert over hoe het zonnestelsel is ontstaan.

De sonde vloog op een afstand van ongeveer 3.500 kilometer voorbij het object en schoot normaal gezien in enkele seconden tijd zowat 900 beelden. De eerste beelden zullen de aarde pas over enkele uren bereiken.

Bron: Belga