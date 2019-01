Geen nieuwjaarsreceptie in Ninove op advies van politie

In het Oost-Vlaamse Ninove is de nieuwjaarsreceptie, die gepland stond voor 6 januari, geannuleerd op advies van de politie. Dat meldt het gemeentebestuur, nadat burgemeester Tania De Jonge met haar nieuwe coalitie aankondigde dat veiligheid de eerste prioriteit wordt in Ninove. In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid nadat Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang zetelt, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open Vld haalde 9 zetels, Samen 7 zetels en N-VA 2 zetels. Huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Joost Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels. Arents werd daarvoor door de N-VA buiten de partij gezet.

Op 3 januari wordt de nieuwe gemeenteraad in Ninove geïnstalleerd. De lokale politie krijgt er steun van de federale politie voor de geplande “Mars voor Democratie” en een tegenbetoging, die tijdens de eerste gemeenteraad zullen plaatsvinden. De politie had ook aanwijzingen dat de nieuwjaarsreceptie verstoord zou kunnen worden.

Op sociale media werd ook opgeroepen om dan actie te voeren. “Op advies van de politie werd de geplande nieuwjaarsreceptie van 6 januari om veiligheidsredenen geannuleerd. De stad bekijkt of er een gelijkaardig initiatief mogelijk is in de lente”, meldt het gemeentebestuur. Burgemeester Tania De Jonge en de communicatiedienst van de gemeente waren niet bereikbaar voor commentaar.

bron: Belga