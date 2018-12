Woning zwaar beschadigd door explosie in Wilrijk

In het Antwerpse district Wilrijk heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie plaatsgevonden in een rijwoning in de Lucas Henninckstraat. Dat bevestigt de lokale politie. Het gezin dat in het pand woont, raakte niet gewond, maar de schade is wel aanzienlijk aangezien de ramen naar buiten werden geblazen. Politie en parket onderzoeken onder meer of er mogelijk een projectiel in de woning werd gegooid. Eerder op de avond was in het district Merksem ook al een wagen uitgebrand nadat onbekenden er een molotovcocktail naar gegooid hadden. Het is niet bekend of er een verband is tussen die feiten.

bron: Belga