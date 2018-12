Toeristen zullen entreegeld moeten betalen in Venetië

Venetië mag binnenkort een taks heffen op alle toeristen die de stad een bezoek brengen, zo is bepaald in de Italiaanse begroting. Tot nu toe moesten enkel bezoekers die in de Dogenstad overnachten een taks betalen, maar voortaan geldt die ook voor dagjesmensen. De taks zal tussen de 2,50 en 10 euro bedragen en vervangt de huidige toeristentaks. Jaarlijks rekent men op 50 miljoen euro aan inkomsten.

De jongste jaren kreunt Venetië onder het alsmaar toenemend aantal toeristen. De stad heeft amper 55.000 inwoners, maar telde vorig jaar zo’n 10 miljoen overnachtingen. Het aantal eendagstoeristen ligt zelfs dubbel zo hoog. Velen arriveren per bus of cruiseschip en zullen voortaan dus entreegeld moeten betalen.

bron: Belga