Rusland houdt Amerikaan vast wegens spionage

De Russische autoriteiten hebben afgelopen vrijdag in Moskou een Amerikaanse burger opgepakt die beschuldigd wordt van spionage. Dat meldt de FSB, de Russische geheime dienst. De Amerikaan werd opgepakt “terwijl hij spionageactiviteiten uitvoerde”, zo klinkt het in een persbericht. “Er werd een strafprocedure opgestart.” Bezijdens de naam van de naam, Paul Whelan, werd er geen informatie verstrekt.

De arrestatie komt op een moment dat Rusland in verschillende spionagezaken in opspraak gekomen is in het Westen. Onder meer in de affaire-Skripal, waarbij twee Russische agenten ervan beschuldigd worden betrokken te zijn bij de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter, begin dit jaar in het Verenigd Koninkrijk. Het Kremlin pleit in al die zaken onschuldig.







Bron: Belga