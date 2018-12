Leeuw ontsnapt en doodt medewerker van dierenpark in VS

In een dierenpark in het Amerikaanse North-Carolina is zondag een leeuw ontsnapt. Het dier doodde een 22-jarige medewerkster alvorens zelf te worden doodgeschoten, zo maakte de sheriff van Caswell county bekend. In het park leven zo’n tachtig wilde dieren, waaronder twintig katachtigen. Bij het schoonmaken van de kooien kon het dier ontsnappen, maar het bleef wel binnen het afgesloten terrein van het park. De politie probeerde de leeuw eerst te verdoven, maar toen dat niet lukte werd hij doodgeschoten. Nadien trof men het dode lichaam van de vrouw aan. Zij werkte nog maar enkele weken als stagiair in de zoo.

Het dierenpark werd na het voorval gesloten voor bezoekers.

bron: Belga